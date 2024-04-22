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Доллар поднялся выше 40 гривен: свежий курс в обменниках

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 10:11
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Доллар поднялся выше 40 гривен: свежий курс в обменниках Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 40,10 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 43,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,60 гривен, евро по 42,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,91-39,95 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 14 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар достиг очередного исторического максимума.

Официальный курс на 22 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,7879 гривен за 1 доллар (+0,1842 грн). Выше курс был только 19 апреля 39,6037 грн/доллар.

Курс евро составит 42,3821 гривен за 1 евро (+0,1032 грн).

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в последнюю декаду апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах устоявшихся трендов. Колебания курса доллара не превысят 1,5-2,0%.

По его словам, ожидается постепенная активизация наличного рынка в преддверии Пасхи.

Он считает, что в предпраздничный период граждане чаще продают валюту, что сразу сказывается на курсовой политике: курсы покупки постепенно снижаются. В этом году ожидается курс покупки (ориентировочно с 26 апреля по 10 мая) может снизиться до 2% от базового курса (на момент начала периода повышенного спроса), что в деньгах составит ориентировочно 0,5-0,8 грн.

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