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Долар перейшов до зростання: свіжі курси в обмінниках України

Фото: долар знову зростає в обмінниках України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в обмінних пунктах України знову перейшов до зростання. Готівкова валюта продається вище за відмітку 41,50 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 жовтня середній курс продажу долара в Україні піднявся на 7 копійок -до 41,53 гривень. Купують американську валюту обмінники в середньому по 41,01 гривень.

Середній курс євро у продажу складає 45,89 гривень, у купівлі - 45,35 гривень.

На міжбанківському ринку курс знаходиться на рівні 41,18-41,20 грн/долар (купівля-продаж), що на дві копійки вище порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) після зростання минулого тижня два дні поспіль знижує курс долара до гривні.

Офіційний курс на 7 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1859 гривень за 1 долар (-0,0343 грн).

Курс євро становитиме 45,4322 гривень за 1 євро (-0,0914 грн).

Прогноз курсу

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів РБК-Україна, що за всіма ознаками ситуація на валютному ринку залишатиметься більш-менш на звичайному рівні.

За його словами, учасники ринку у своїх діях враховуватимуть офіційні прогнози, згідно з якими до кінця року курс навряд чи підніметься вище за 42,1 гривень за долар. А основні характеристики ринку з 7 до 13 жовтня залишаться без істотних змін.

Згідно з його прогнозом, коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,1-41,7 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,9 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку). Середні тижневі відхилення будуть у межах 2% від стартового курсу тижня.

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