Доллар перешел к росту: свежие курсы в обменниках Украины

По состоянию на утро 7 октября средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 7 копеек - до 41,53 гривен. Покупают американскую валюту обменники в среднем по 41,01 гривен.

Средний курс евро в продаже составляет 45,89 гривен, в покупке - 45,35 гривен.

На межбанковском рынке курс находится на уровне 41,18-41,20 грн/доллар (покупка-продажа), что на две копейки выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) после роста на прошлой неделе два дня подряд снижает курс доллара к гривне.

Официальный курс на 7 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1859 гривен за 1 доллар (-0,0343 грн).

Курс евро составит 45,4322 гривен за 1 евро (-0,0914 грн).

Прогноз курса

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал РБК-Украина, что по всем признакам ситуация на валютном рынке будет оставаться более или менее на обычном уровне.

По его словам, участники рынка в своих действиях будут учитывать официальные прогнозы, согласно которым до конца года курс вряд ли поднимется выше 42,1 гривен за доллар. А основные характеристики рынка с 7 по 13 октября останутся без существенных изменений.

Согласно его прогнозу, коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,7 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке). Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.