Долар падає третій день поспіль: курс на 30 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 36,4216 грн за 1 долар (-0,0866 грн.).

Фото: офіційні курси валют (bank.gov.ua)

Єдина європейська валюта продовжує падіння, втративши ще 9 копійок. Офіційний курс на 30 жовтня - 38,3774 гривень за 1 євро (-0,0913 грн).

Фото: динаміка курсу гривні по відношенню до долара та євро (bank.gov.ua)

На міжбанку сьогодні курс долара перебував на позначках до 36,47-36,49 грн/долар (купівля-продаж).

Фото: дані торгів на міжбанку (udinform.com)

Що з готівкою

Сьогодні готівковий курс в українських обмінниках падав до 37,99 гривень за долар у продажу. У свою чергу, євро продавали за 40,41 гривень.

Середній курс (обмінники+банки) становив 38,02 гривень за долар у продажу, у купівлі - 37,38 гривень. Середній курс євро впав відповідно до 40,45 та 39,63 гривень.

Ситуація на валютному ринку

Минулого тижня ринок був у відносному спокої. Голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко в огляді для РБК-Україна розповів, що для цього Нацбанку довелося збільшити валютний продаж на 28% - до 735 млн доларів.

"Офіційний курс гривні по відношенню до долара трохи ослаб. Водночас готівковий курс у системно важливих банках в середньому зазнав незначних змін і змістився на позначки 37,4-38,1 гривень за долар", - зазначив він.