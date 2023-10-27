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Доллар падает третий день подряд: курс на 30 октября

Фото: доллар просел до 36,42 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Курс доллара продолжает падать третий день подряд. Официальный курс Национального банка Украины на следующий понедельник установлен на отметке 36,42 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 36,4216 гривен за 1 доллар (-0,0866 грн).

Фото: официальные курсы валют (bank.gov.ua)

Единая европейская валюта продолжает падение, потеряв еще 9 копеек. Официальный курс на 30 октября - 38,3774 гривен за 1 евро (-0,0913 грн).

Фото: динамика курса гривны по отношению к доллару и евро (bank.gov.ua)

На межбанке сегодня курс доллара находился на отметках до 36,47-36,49 грн/доллар (покупка-продажа).

Фото: данные торгов на межбанке (udinform.com)

Что с наличной валютой

Сегодня наличный курс в украинских обменниках падал до 37,99 гривен за доллар в продаже. В свою очередь евро продавали за 40,41 гривен.

Средний курс (обменники+банки) составил 38,02 гривен за доллар в продаже, в покупке - 37,38 гривен. Средний курс евро упал соответственно до 40,45 и 39,63 гривен.

Ситуация на валютном рынке

На прошлой неделе рынок был в относительном покое. Глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко в обзоре для РБК-Украина рассказал, что для этого Нацбанку пришлось увеличить валютные продажи на 28% - до 735 млн долларов.

"Официальный курс гривны по отношению к доллару немного ослаб. В то же время наличный курс в системно важных банках в среднем претерпел незначительные изменения и сместился на отметки 37,4-38,1 гривен за доллар", - отметил он. 

 

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