Долар упав нижче 38 гривень: курс валют в обмінних пунктах

Курс долара в обмінниках України на ранок 27 жовтня знизився до 37,99 гривні. Це на п'ять копійок нижче порівняно з попереднім днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара в Україні опустився на 5 копійок у продажу та становить 38,02 гривень. В покупці долар знизився на 7 копійок до позначки 37,38 гривень. Середній курс євро впав відповідно до 40,45 та 39,63 гривень.

Обмінні пункти встановили такі курси на готівкову валюту:

долар - 37,99 гривень (продаж) та 37,63 гривень (купівля)

євро - 40,41 гривень (продаж) та 40,03 гривень (купівля)

На міжбанківському валютному ринку курс знаходиться на рівні 36,47-36,49 (купівля-продаж).

Офіційний курс

Офіційний курс падає другий день поспіль і на 27 жовтня становить 36,5082 гривень за 1 долар, що на дві копійки нижче, ніж днем раніше.

Євро подешевшав ще на 15 копійок - до 38,4687 гривень за 1 євро.

Що буде з курсом після зниження облікової ставки НБУ до 16%

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, Україна вже три тижні живе у режимі гнучкого курсоутворення, і курс рухається в обидві сторони. І він формується насамперед попитом та пропозицією.

"Ми не очікуємо жодного відчутного впливу на стан курсу та стан ринку з урахуванням рішення (щодо зниження облікової ставки з 20% до 16%, - ред.)", - зазначив він.