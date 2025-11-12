ua en ru
Долар падає, євро дорожчає: які курси в обмінниках

Україна, Середа 12 листопада 2025 11:11
Долар падає, євро дорожчає: які курси в обмінниках Курс долара в обмінниках знизився на 4 копійки (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 12 листопада знизився на 4 копійки. Євро, своєю чергою, зміцнилося. Курс єдиної європейської валюти підвищився на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 листопада середній курс продажу долара знизився на 4 копійки порівняно з 11 листопада і становить 42,21 гривні, курс євро підвищився на 2 копійки до 49,00 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,68 гривні (-0,03), євро – по 48,39 гривні (+0,02).

До закриття міжбанку 11 листопада курс долара курс перебував на рівні 41,90-41,93 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 10 листопада зниження становить 16 копійок.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 11 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 11 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 12 листопада порівняно з 11 листопада на 6 копійок - до 42,0139. Курс євро, своєю чергою, підвищився на 7 копійок. На 12 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,6101 гривні.

З початку року курс долара знизився на 1 копійку. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада курс долара знизився на 4 копійки. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Прогноз курсу долара

У листопаді валютний ринок України може залишатися напруженим, зазначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку "Глобус" Тарас Лєсовий. На динаміку курсу, за його словами, впливає підготовка проєкту державного бюджету на 2026 рік, де орієнтир закладено на рівні 45,7 гривні за долар. За оцінкою експерта, найближчим часом курс долара коливатиметься в діапазоні 41,8–42,5 гривні.

