Главная » Бизнес » Экономика

Доллар падает, евро дорожает: какие курсы в обменниках

Украина, Среда 12 ноября 2025 11:11
UA EN RU
Доллар падает, евро дорожает: какие курсы в обменниках Курс доллара в обменниках понизился на 4 копейки (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 12 ноября понизился на 4 копейки. Евро, в свою очередь, укрепилось. Курс единой европейской валюты повысился на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 ноября средний курс продажи доллара понизился на 4 копейки по сравнению с 11 ноября и составляет 42,21 гривны, курс евро повысился на 2 копейки до 49,00 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,68 гривны (-0,03), евро – по 48,39 гривны (+0,02).

К закрытию межбанка 11 ноября курс доллара курс находился на уровне 41,90–41,93 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 10 ноября снижение составило 16 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 11 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 11 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 12 ноября по сравнению с 11 ноября на 6 копеек – до 42,0139. Курс евро, в свою очередь, повысился на 7 копеек. На 12 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,6101 гривны.

С начала года курс доллара понизился на 1 копейку. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара снизился на 4 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Прогноз курса доллара

В ноябре валютный рынок Украины может оставаться напряженным, отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тарас Лесовой. На динамику курса, по его словам, влияет подготовка проекта государственного бюджета на 2026 год, где ориентир заложен на уровне 45,7 гривны за доллар. По оценке эксперта, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в диапазоне 41,8–42,5 гривны.

