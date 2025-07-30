Долар обов'язково подорожчає: скільки може коштувати валюта наприкінці 2025 року

Як зазначається в прогнозі, високий рівень резервів дозволить Нацбанку продовжувати використовувати валютно-курсову політику для досягнення інфляційної цілі, зберігаючи макрофінансову і зовнішню стабільність.

Аналітики продовжують очікувати незначне послаблення курсу гривні відносно долару США в другому півріччі 2025 року на тлі зниження інфляції та сезонного збільшення попиту на іноземну валюту.

"Ми прогнозуємо курс гривні на рівні 43,5 грн/долар на кінець 2025 року і 46,0 грн/долар на кінець 2026 року в сценарії "тривалої війни", - йдеться в прогнозі. У травні в інвесткомпанії очікували курс 44 грн/долар на кінець року.

У сценарії "стійкого перемир’я", аналітики очікують що НБУ буде тримати гривню стабільною відносно долара США на рівні біля 44 грн/долар.



Два сценарії

Економічний прогноз Dragon Capital базується на припущенні, що бойові дії триватимуть принаймні до кінця 2025 року.

"Останні події свідчать, що умови, які змусять Росію згорнути війну, навряд чи виникнуть найближчим часом. Однак залишається ймовірність того, що Росія повернеться до переговорів пізніше, можливо, після більш рішучих кроків з боку США", - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на це, у Dragon Capital аналізують два сценарії розвитку економічної ситуації в 2026 році. Сценарій «тривалої війни» передбачає продовження бойових дій до кінця 2026 року, яке супроводжуватиметься відновленням атак на критичну інфраструктуру.

В сценарії "стійке перемир’я" ми припускаємо, що тривале і стале припинення вогню буде досягнуто на початку наступного року, проте частина території України залишиться тимчасово окупованою.