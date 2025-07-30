Доллар обязательно подорожает: сколько может стоить валюта в конце 2025 года

Как отмечается в прогнозе, высокий уровень резервов позволит Нацбанку продолжать использовать валютно-курсовую политику для достижения инфляционной цели, сохраняя макрофинансовую и внешнюю стабильность.

Аналитики продолжают ожидать незначительное ослабление курса гривны относительно доллара США во втором полугодии 2025 года на фоне снижения инфляции и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту.

"Мы прогнозируем курс гривны на уровне 43,5 грн/доллар на конец 2025 года и 46,0 грн/доллар на конец 2026 года в сценарии "длительной войны", - говорится в прогнозе. В мае в инвесткомпании ожидали курс 44 грн/доллар на конец года.

В сценарии "устойчивого перемирия", аналитики ожидают что НБУ будет держать гривну стабильной относительно доллара США на уровне около 44 грн/доллар.



Два сценария

Экономический прогноз Dragon Capital базируется на предположении, что боевые действия будут продолжаться по крайней мере до конца 2025 года.

"Последние события свидетельствуют, что условия, которые заставят Россию свернуть войну, вряд ли возникнут в ближайшее время. Однако остается вероятность того, что Россия вернется к переговорам позже, возможно, после более решительных шагов со стороны США", - говорится в сообщении.

Ввиду этого, в Dragon Capital анализируют два сценария развития экономической ситуации в 2026 году. Сценарий "длительной войны" предусматривает продолжение боевых действий до конца 2026 года, которое будет сопровождаться возобновлением атак на критическую инфраструктуру.

В сценарии "устойчивое перемирие" мы предполагаем, что длительное и устойчивое прекращение огня будет достигнуто в начале следующего года, однако часть территории Украины останется временно оккупированной.