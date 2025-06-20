Долар в обмінниках зріс до 42 гривень уперше з лютого, євро на максимумі

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро - по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,82-41,86 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 17 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 20 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6854 гривень за 1 долар (+0,0561 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,859 гривень за 1 євро (-0,0438 грн).