Долар уповільнив зростання, євро подешевшав
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 20 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6854 гривень за 1 долар (+0,0561 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,859 гривень за 1 євро (-0,0438 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,30 гривень.
Курс долар-євро
Як заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, долар залишається головною резервною валютою у світі і навряд чи ситуація зміниться швидко.
За її словами, зараз частка євро в резервах центральних банків світу становить приблизно 20%, а долара - 58%.
Лагард виклала три передумови для того, щоб євро став головною резервною валютою. Перша - геополітична, друга - економічна, третя - правова.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.