Долар уповільнив зростання, євро подешевшав

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6854 гривень за 1 долар (+0,0561 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 47,859 гривень за 1 євро (-0,0438 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,30 гривень.