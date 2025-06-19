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Долар уповільнив зростання, євро подешевшав

Україна, Четвер 19 червня 2025 15:34
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Долар уповільнив зростання, євро подешевшав Фото: курс долара зріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6854 гривень за 1 долар (+0,0561 грн).
Долар уповільнив зростання, євро подешевшав

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,859 гривень за 1 євро (-0,0438 грн).
Долар уповільнив зростання, євро подешевшав

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар уповільнив зростання, євро подешевшав

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,30 гривень.

Курс долар-євро

Як заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, долар залишається головною резервною валютою у світі і навряд чи ситуація зміниться швидко.

За її словами, зараз частка євро в резервах центральних банків світу становить приблизно 20%, а долара - 58%.

Лагард виклала три передумови для того, щоб євро став головною резервною валютою. Перша - геополітична, друга - економічна, третя - правова.

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Курс долара Курс євро
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