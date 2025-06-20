Доллар в обменниках вырос до 42 гривен впервые с февраля, евро на максимуме

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,82-41,86 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 17 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 20 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6854 гривен за 1 доллар (+0,0561 грн).

Официальный курс евро составит 47,859 гривен за 1 евро (-0,0438 грн).