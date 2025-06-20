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Доллар в обменниках вырос до 42 гривен впервые с февраля, евро на максимуме

Украина, Пятница 20 июня 2025 10:00
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Доллар в обменниках вырос до 42 гривен впервые с февраля, евро на максимуме Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,82-41,86 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 17 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 20 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6854 гривен за 1 доллар (+0,0561 грн).

Официальный курс евро составит 47,859 гривен за 1 евро (-0,0438 грн).

Курс доллара

В последний раз курс доллара на наличном рынке находился на уровне 42 гривны в середине февраля, после чего в основном снижался. Минимуму был в апреле, когда курс опустился ниже 41,50 гривен.

Тем не менее, курс доллара сейчас ниже, чем в начале года, когда он подскочил до 43 гривен из-за крупных бюджетных выплат в конце 2024 года.

Аналитики считают, что девальвация гривны неизбежна во второй половине 2025 года, однако она будет умеренной и курс вряд ли вырастет до 45 гривен.

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