Долар в обмінниках зріс на 3 копійки

Україна, Понеділок 05 січня 2026 11:21
Долар в обмінниках зріс на 3 копійки Фото: Курс долара в обмінниках зріс на 3 копійки (Freepik)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 5 січня збільшився на 3 копійки порівняно з попереднім робочим днем (2 січня). Курс євро знизився на 6 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 січня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 3 копійки порівняно з 2 січня і становить 42,56 гривні, водночас курс євро зменшився на 6 копійок - до 49,97 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,01 гривні (+0,04 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,29 гривні (-0,06 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 2 січня курс долара перебував на рівні 42,25 - 42,29 гривні за долар (купівля-продаж), що на 7-13 копійок нижче за закриття торгової сесії 1 січня. Курс євро на міжбанку становив 49,56-49,59 гривень (курс купівлі був вищим на 6-14 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).

Прогноз курсу

Протягом 5-11 січня валютний ринок залишатиметься стабільним, прогнозує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Вартість долара на готівковому ринку становитиме 42,3-42,8 гривень (курси купівлі-продажу), а євро - 48,5-49,75 гривень.

На міжбанківському ринку в цей період курси купівлі-продажу становитимуть 42,2-42,7 гривень для долара і 48,5-49,75 гривень для євро.

Тарас Лєсовий зазначає, що різниця між курсом купівлі та продажу в касах комерційних банків може становити 0,5-0,6 гривні для долара і 0,8-1 гривня для євро, в обмінниках ці значення можуть становити 0,6-1 гривня та 1,-13 гривня відповідно.

