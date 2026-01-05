ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар в обменниках вырос на 3 копейки

Украина, Понедельник 05 января 2026 11:21
UA EN RU
Доллар в обменниках вырос на 3 копейки Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 3 копейки (Freepik)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 5 января увеличился на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (2 января). Курс евро снизился на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 января средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 3 копейки по сравнению с 2 января и составляет 42,56 гривны, при этом курс евро уменьшился на 6 копеек - до 49,97 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,01 гривны (+0,04 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,29 гривны (-0,06 гривны).

На межбанке в результате торгов 2 января курс доллара находился на уровне 42,25 – 42,29 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 7-13 копеек ниже закрытия торговой сессии 1 января. Курс евро на межбанке составил 49,56-49,59 гривен (курс покупки был выше на 6-14 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).

Прогноз курса

На протяжение 5-11 января валютный рынок будет оставаться стабильным, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности “Глобус Банка” Тарас Лесовой. Стоимость доллара на наличном рынке будет составлять 42,3-42,8 гривен (курсы покупки-продажи), а евро - 48,5-49,75 гривен.

На межбанковском рынке в этот период курсы купли-продажи составят 42,2-42,7 гривен для доллара и 48,5-49,75 гривен для евро.

Тарас Лесовой отмечает, что разница между курсом покупки и продажи в кассах коммерческих банков может составлять 0,5-0,6 гривен для доллара и 0,8-1 гривна для евро, в обменниках эти значения могут составлять 0,6-1 гривна и 1,-13 гривна соответственно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем