Доллар в обменниках вырос на 3 копейки
Курс доллара в обменных пунктах Украины 5 января увеличился на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (2 января). Курс евро снизился на 6 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 5 января средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 3 копейки по сравнению с 2 января и составляет 42,56 гривны, при этом курс евро уменьшился на 6 копеек - до 49,97 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,01 гривны (+0,04 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,29 гривны (-0,06 гривны).
На межбанке в результате торгов 2 января курс доллара находился на уровне 42,25 – 42,29 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 7-13 копеек ниже закрытия торговой сессии 1 января. Курс евро на межбанке составил 49,56-49,59 гривен (курс покупки был выше на 6-14 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).
Прогноз курса
На протяжение 5-11 января валютный рынок будет оставаться стабильным, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности “Глобус Банка” Тарас Лесовой. Стоимость доллара на наличном рынке будет составлять 42,3-42,8 гривен (курсы покупки-продажи), а евро - 48,5-49,75 гривен.
На межбанковском рынке в этот период курсы купли-продажи составят 42,2-42,7 гривен для доллара и 48,5-49,75 гривен для евро.
Тарас Лесовой отмечает, что разница между курсом покупки и продажи в кассах коммерческих банков может составлять 0,5-0,6 гривен для доллара и 0,8-1 гривна для евро, в обменниках эти значения могут составлять 0,6-1 гривна и 1,-13 гривна соответственно.