Курс долара в обмінниках знижується: наскільки подешевшала валюта

Головне

готівковий курс долара ще трохи знизився,

курс євро в обмінниках - на рівні 50,76 гривень,

готівковий ринок реагує на офіційний курс.

Станом на ранок 14 січня середній курс продажу євро зменшився на 4 копійки - до 50,76 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,87 гривні (-0,02 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 50,04 гривні (-0,06 гривень).

Зазначимо, що на міжбанку внаслідок торгів 13 січня курс долара також перейшов до зниження і становив 43,11 - 43,15 гривні за долар (купівля-продаж), що на 16-17 копійок нижче за закриття торгової сесії 12 січня.

Курс євро на міжбанку становив 50,29-50,33 гривень (на 24-26 копійок нижче за значення попереднього дня).

Динаміка курсу з кінця грудня

Офіційний курс долара почав стрімко зростати з 28 грудня. До 13 січня включно він зріс на 1,33 гривні (3,2%) - до 43,26 гривень. Таке зростання курсу Нацбанку спричинило зростання курсу продажу долара на готівковому ринку. З 28 грудня по 13 січня цей показник зріс на 1,17 гривень (+2,8%) - до 43,49 гривень.

Офіційний курс євро показав схожу динаміку, з 28 грудня до 13 січня включно він зріс на 1,1 гривню - до 50,53 гривень. В обмінниках валюта Єврозони подорожчала на 1,38 гривень - до 50,8 гривень.