Курс доллара в обменниках снижается: на сколько подешевела валюта

Главное

наличный курс доллара еще немного снизился,

курс евро в обменниках - на уровне 50,76 гривен,

наличный рынок реагирует на официальный курс.

По состоянию на утро 14 января средний курс продажи евро уменьшился на 4 копейки - до 50,76 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,87 гривны (-0,02 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 50,04 гривны (-0,06 гривен).

Отметим, что на межбанке в результате торгов 13 января курс доллара также перешел к снижению и составил 43,11 – 43,15 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 16-17 копеек ниже закрытия торговой сессии 12 января.

Курс евро на межбанке составил 50,29-50,33 гривен (на 24-26 копеек ниже значения предыдущего дня).

Динамика курса с конца декабря

Официальный курс доллара начал стремительно расти с 28 декабря. До 13 января включительно он вырос на 1,33 гривны (3,2%) - до 43,26 гривен. Такой рост курса Нацбанка повлек за собой рост курса продажи доллара на наличном рынке. С 28 декабря по 13 января этот показатель вырос на 1,17 гривен (+2,8%) - до 43,49 гривен.

Официальный курс евро показал схожую динамику, с 28 декабря по 13 января включительно он вырос на 1,1 гривну - до 50,53 гривен. В обменниках валюта Еврозоны подорожала на 1,38 гривен - до 50,8 гривен.