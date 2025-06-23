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Долар в обмінниках перевищив позначку 42 гривні, євро наближається до 49

Україна, Понеділок 23 червня 2025 10:00
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Долар в обмінниках перевищив позначку 42 гривні, євро наближається до 49 Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 42,10 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,60 гривень, євро по 47,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,94-41,97 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні до максимуму з січня. Євро оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 23 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8335 гривень за 1 долар (+0,1481 грн). Вище курс було тільки 30 січня - 41,9294.

Офіційний курс євро становитиме 48,2006 гривень за 1 євро (+0,3416 грн). Попередній максимум був 13 червня - 48,0825.

Курс євро-долар

В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

Офіційний курс євро до долара, за даними Європейського центрального банку, зростає з кінця лютого цього року. За період з 28 лютого до 20 червня вартість євро зросла з 1,04 долара до 1,15 долара.

За цей же період, офіційний курс євро до гривні збільшився на 4,7 гривні - з 43,5 до 48,2 гривень.

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