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Доллар в обменниках превысил отметку 42 гривны, евро приближается к 49

Украина, Понедельник 23 июня 2025 10:00
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Доллар в обменниках превысил отметку 42 гривны, евро приближается к 49 Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 42,10 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,60 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,94-41,97 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до максимума с января. Евро обновил исторический максимум.

Официальный курс на 23 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8335 гривен за 1 доллар (+0,1481 грн). Выше курс было только 30 января - 41,9294.

Официальный курс евро составит 48,2006 гривен за 1 евро (+0,3416 грн). Предыдущий максимум был 13 июня - 48,0825.

Курс евро-доллар

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

Официальный курс евро к доллару, по данным Европейского центрального банка, растет с конца февраля этого года. За период с 28 февраля до 20 июня стоимость евро выросла с 1,04 доллара до 1,15 доллара.

За этот же период, официальный курс евро к гривне увеличился на 4,7 гривны - с 43,5 до 48,2 гривен.

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