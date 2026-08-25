Доллар ниже 45: курс валют в крупнейших банках и обменниках на 25 августа

К утру 25 августа курсы доллара и евро в банках и обменниках изменились преимущественно в сторону снижения. Американскую валюту можно купить в отдельных банках дешевле, чем в конце прошлой недели, евро также потерял часть стоимости.

Где сегодня можно дешевле купить валюту и по какому курсу ее выгоднее всего продать, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 25 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,85 (-3 коп.) грн для продажи и 44,73 (-2 коп.) грн для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,25 (-5 коп.) грн, а покупают – по 52,07 (+2 коп.) грн.

Фото: Курс валют в обменниках 25 августа (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,85 (без изменений) грн, а для карт курс составляет 44,84 (без изменений) грн. Евро в отделениях можно купить по 52,50 (-5 коп.) грн, а для карт – 52,63 (без изменений) грн.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 (+5 коп.) грн, а для карт – 45,00 (без изменений) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 52,55 (без изменений) грн, а для карт – 52,70 (без изменений) грн.

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,00 (без изменений) грн, а по коммерческому курсу – по 44,80 (без изменений) грн. Евро в кассах банка можно купить по 52,50(-10 коп.) грн.

Monobank продает доллары по 44,83 (без изменений) грн, а евро – по 52,52 (-8 коп.) грн.

Фото: Курс валют в банках 25 августа (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн.

Далее следуют Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк в отделениях и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 44,85 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 45,00 грн.

Если покупать евро, низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 52,50 грн.

Далее следуют ПУМБ и Monobank – 52,50 и 52,52 грн соответственно, ПриватБанк для карт – 52,63 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,55 грн. Дороже всего евро продает Ощадбанк для карт – 52,70 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн.

Далее идут Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,60 грн, Ощадбанк для карт – 44,50 грн, ПУМБ в отделениях – 44,60 грн, Monobank – 44,43 грн, ПриватБанк для карт – 44,40 грн, а в отделениях4 ПриватБанк.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,00 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,95 грн, ПУМБ – 51,80 грн, Monobank – 51,83 грн, ПриватБанк для карт – 51,75 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,50 грн.

Сколько стоят 100 долларов в банках сегодня