ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар наблизився до 42 гривні: обмінники виставили нові курси валют

Україна, Четвер 18 липня 2024 11:18
UA EN RU
Долар наблизився до 42 гривні: обмінники виставили нові курси валют Фото: курс долара виріс на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 18 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 25 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 45,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривні, євро по 45,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні до чергового історичного максимуму.

Офіційний курс на 18 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4627 грн за 1 долар (+0,2052 грн). До цього максимум був 17 липня – 41,2575.

Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+0,3668 грн). До цього максимум був 17 липня – 45,3457

Коментар НБУ

У НБУ заявили, що зростання курсу долара загрожує ціновій стабільності.Тому НБУ готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності.

Крім того, в НБУ очікують зростання валютної виручки від аграріїв від нового врожаю, а також першого траншу допомоги від США цього року на 3,9 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку вже досягав рівня 42 гривні восени 2022 року, проте потім знизився.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень
На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне