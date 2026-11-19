Курс валют НБУ

На п’ятницю, 20 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,05 гривні. Порівняно з четвергом, 19 листопада (45,20 гривні), американська валюта подешевшала на 15 копійок.

Офіційний курс євро також знизився. Якщо 19 листопада він становив 49,57 гривні, то на 20 листопада НБУ встановив його на рівні 49,53 гривні. Таким чином, європейська валюта втратила 4 копійки.

Фото: курс валют НБУ на 20 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Чи є ажіотажний попит на валюту в Україні

Як розповів у подкасті РБК-Україна ''ЦЕ БАЗА'' віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, восени традиційно зростає попит на іноземну валюту. Водночас наразі говорити про ажіотаж серед населення не доводиться.

За його словами, збільшення обсягів продажу валюти Національним банком не варто пов’язувати передусім із попитом населення. Значною мірою на ситуацію впливають потреби енергетики та війна.

Зокрема, через подорожчання пального збільшуються суми закупівель, а Україна змушена нарощувати імпорт. Бізнес також намагається захистити себе від ризиків, що впливає на його потребу в іноземній валюті.

Мамедов пояснив, що за таких умов клієнти звертаються до банків для купівлі валюти, після чого оплачують необхідні за контрактами матеріали, товари, дизельне пальне та інші ресурси.

Водночас, за словами банкіра, проблеми з українським експортом залишаються актуальними та продовжують створювати серйозні виклики для валютного ринку.

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