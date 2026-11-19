У четвер, 19 листопада, курс долара в українських обмінниках знизився як під час купівлі, так і під час продажу. Євро також подешевшало. У банках вартість іноземної валюти відрізняється залежно від установи та способу обміну.

За скільки можна придбати або продати долар та євро в обмінниках і банках сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок четверга, 19 листопада, долар в обмінниках купують по 45,55 гривні (-20 коп), а продають – по 45,74 гривні (-24 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 50,23 гривні (-32 коп), а продають – по 50,58 гривні (-32 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,15 гривні (-12 коп) для купівлі валюти та 45,71 гривні (-15 коп) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 49,49 гривні (-26 коп), а продають – по 50,36 гривні (-32 коп).

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,70 гривні (-15 коп), а карткою – по 45,66 гривні (-21 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,40 гривні (-25 коп), а карткою – по 50,25 гривні (-51 коп).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,60 гривні (-20 коп), а карткою – по 45,75 гривні (-20 коп). Євро в застосунку можна купити по 50,35 гривні (-30 коп), а карткою – по 50,55 гривні (-30 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,80 гривні (-10 коп), а за комерційним курсом – також по 45,80 гривні (-10 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,40 гривні (-20 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,63 гривні (-13 коп), а євро – по 50,20 гривні (-34 коп).

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