Доллар может подорожать: банкир дал прогноз на конец ноября
На протяжении 25-29 ноября на валютном рынке Украины ожидаются незначительные валютные изменения как в сторону роста, так и в сторону снижения курсовых показателей. В результате доллар может подорожать до 41,5-41,6 гривен.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
Банкир напомнил об активном сезоне скидок, что значительно увеличивает количество продавцов валюты на наличном рынке. Поэтому можно рассчитывать на уравновешивание спроса и предложения благодаря продавцам валюты.
В то же время, период уплаты налогов может сказаться на активности экспортеров на межбанке: то есть предложение валюты может уменьшиться.
"Мы не исключаем, что общая тенденция к постепенному, но слишком медленному росту курсов будет продолжаться до конца ноября. И 1 декабря по сравнению с 1 ноября курс доллара вырастет максимально на 0,8-1%, а официальный курс на начало декабря будет установлен на уровне 41,5-41,6 грн/доллар", - отметил Лесовой.
Прогноз курса
Банкир ожидает, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:
- Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,2-41,7 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).
- В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
- Средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.
"Итак, ноябрь завершится достаточно умеренными валютными изменениями - на рынке сохранится относительный баланс между спросом и предложением, а текущие валютные колебания не будут представлять угрозы резких курсовых изменений", - констатировал Лесовой.
Напомним, на прошлой неделекурс доллара немного вырос всего на 4 копейки с 41,27 грн/доллар до 41,31 грн/доллар . Фактически курс находится на этом уровне почти четыре месяца – с конца июля 2024 года.