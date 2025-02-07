Долар майже досяг свого піка: експерти попередили про зниження курсу

Долар Сполучених Штатів Америки скоро може досягти багаторічного піка відносно інших світових валют, після чого його ціна почне знижуватися. Проте це цілковито залежатиме від політики адміністрації Дональда Трампа.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Долар у руках Трампа: що буде зі "світовою" валютою і коли чекати пік курсу ".

Долар майже досяг свого піка і незабаром почне суттєво втрачати "вагу", впевнений директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина. Він вказує на те, що останні висловлювання Трампа та його адміністрації свідчать, що вони будуть постійно шукати рішення для зменшення дефіциту бюджету Сполучених Штатів.

"США надалі можуть впливати на курс долара через валютні інтервенції. Дональд Трамп, який раніше підтримував розвиток внутрішнього ринку, проти сильного долара та високих ставок. Наразі ставки на долар досить високі порівняно з євро, японською єною та англійським фунтом, що створює певний тиск на американську економіку. Однак через зміни в економічній політиці це може змінитися вже на початку першого року президентського терміну Трампа. Очікується, що цьогоріч долар може досягти піку, а потім почне знижуватися", - розповідає РБК-Україна Артем Щербина.

Він також вважає, що торгова війна Трампа, яка включає 10% мито на китайські товари та відтермінування на місяць 25%-их мит на імпорт з Канади й Мексики, може сприяти зміцненню долара відносно валют цих країн. Однак, за його словами, інші світові валюти реагують на це значно менше, зміцнюючись переважно тільки щодо канадського долара та мексиканського песо.

"Якщо ця політика пошириться на євро, долар може зіткнутися з ризиками на короткому горизонті. Однак основною метою монетарної політики залишається уникнення надмірно сильного долара, що дозволить споживачам купувати товари, а бізнесу - працювати на зовнішніх ринках", - пояснює він.

Також експерт прогнозує, що валютний ринок буде нестабільним протягом кількох років, з коливаннями долара між підйомами та падіннями. США мають достатньо резервів для впливу на курс, але через підвищення ставок та обмеження емісії грошей застосовувати ці механізми стало складніше. Зараз активно шукаються нові способи стабілізації ситуації.