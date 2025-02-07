Доллар почти достиг своего пика: эксперты предупредили о снижении курса

Доллар Соединенных Штатов Америки скоро может достичь многолетнего пика относительно других мировых валют, после чего его цена начнет снижаться. Однако это будет полностью зависеть от политики администрации Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Доллар в руках Трампа: что будет с "мировой" валютой и когда ждать пик курса ".

Доллар почти достиг своего пика и вскоре начнет существенно терять "вес", уверен директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина. Он указывает на то, что последние высказывания Трампа и его администрации свидетельствуют, что они будут постоянно искать решения для уменьшения дефицита бюджета Соединенных Штатов.

"США в дальнейшем могут влиять на курс доллара через валютные интервенции. Дональд Трамп, который ранее поддерживал развитие внутреннего рынка, против сильного доллара и высоких ставок. Сейчас ставки на доллар достаточно высокие по сравнению с евро, японской иеной и английским фунтом, что создает определенное давление на американскую экономику. Однако из-за изменений в экономической политике это может измениться уже в начале первого года президентского срока Трампа. Ожидается, что в этом году доллар может достичь пика, а затем начнет снижаться", - рассказывает РБК-Украина Артем Щербина.

Он также считает, что торговая война Трампа, которая включает 10% пошлину на китайские товары и отсрочку на месяц 25%-ых пошлин на импорт из Канады и Мексики, может способствовать укреплению доллара относительно валют этих стран. Однако, по его словам, другие мировые валюты реагируют на это значительно меньше, укрепляясь преимущественно только относительно канадского доллара и мексиканского песо.

"Если эта политика распространится на евро, доллар может столкнуться с рисками на коротком горизонте. Однако основной целью монетарной политики остается избежание чрезмерно сильного доллара, что позволит потребителям покупать товары, а бизнесу - работать на внешних рынках", - объясняет он.

Также эксперт прогнозирует, что валютный рынок будет нестабильным в течение нескольких лет, с колебаниями доллара между подъемами и падениями. США имеют достаточно резервов для влияния на курс, но из-за повышения ставок и ограничения эмиссии денег применять эти механизмы стало сложнее. Сейчас активно ищут новые способы стабилизации ситуации.