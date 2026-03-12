Долар на історичному максимумі: чому дорожчає валюта і чи б’є це вже по цінах в Україні

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара до рекордних позначок. Вже завтра офіційний курс встановлено на рівні 44,16 гривень, що є історичним максимумом.
Чим можуть бути обумовлені такі дії НБУ, як це впливає на ціни та чи можливий новий максимум у 45 гривень РБК-Україна розпитало засновника та президента інвестиційної групи "УНІВЕР" Тараса Козака.
Головне:
За словами експерта, сьогодні на валютному ринку спостерігається нетипова ситуація: попит на долари з боку економіки не зростає, проте Нацбанк продовжує підвищувати його курс. Водночас курс євро регулятор утримує на відносно стабільному рівні - близько 51 грн.
Оскільки долар дорожчає щодо євро у світі, він автоматично зростає і щодо гривні в Україні, пояснює Козак.
Фото: курс валют НБУ на 13 березня (інфографіка РБК-Україна)
Козак зазначає, що традиційно в березні гривня має посилюватися. Це пов’язано із сезоном весняно-польових робіт: аграрії масово завозять валютну виручку в країну та продають її, щоб отримати гривню для закупівлі пального, ремонту техніки та інших витрат.
Цього року ситуація зворотна, і ринок здивований таким зростанням без видимих внутрішніх економічних причин. Експерт виділяє кілька можливих пояснень діям Нацбанку:
Поки що зростання валюти не позначається на товарах, які не мають прямої прив’язки до курсу. Однак, експерт додає, що це вже тисне на ціни на бензин. Тут спрацьовують одразу два фактори: подорожчання нафти у світі та зростання курсу іноземної валюти в Україні.
Це питання залишається відкритим, говорить Козак, додаючи, що Нацбанк не ділиться своїми планами з ринком.
За його словами, регулятор має достатньо золотовалютних резервів, щоб встановити курс як на позначці 40, так і на 45 грн - усе залежить від його внутрішніх рішень, які заборонено озвучувати заздалегідь.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.