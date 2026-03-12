Доллар на историческом максимуме: почему дорожает валюта и бьет ли это уже по ценам в Украине

Нацбанк продолжает повышать курс доллара до рекордных отметок. Уже завтра официальный курс установлен на уровне 44,16 гривен, что является историческим максимумом.
Чем могут быть обусловлены такие действия НБУ, как это влияет на цены и возможен ли новый максимум в 45 гривен РБК-Украина расспросило основателя и президента инвестиционной группы "УНИВЕР" Тараса Козака.
Главное:
По словам эксперта, сегодня на валютном рынке наблюдается нетипичная ситуация: спрос на доллары со стороны экономики не растет, однако Нацбанк продолжает повышать его курс. В то же время курс евро регулятор удерживает на относительно стабильном уровне - около 51 грн.
Поскольку доллар дорожает по отношению к евро в мире, он автоматически растет и по отношению к гривне в Украине, объясняет Козак.
Фото: курс валют НБУ на 13 марта (инфографика РБК-Украина)
Козак отмечает, что традиционно в марте гривна должна усиливаться. Это связано с сезоном весенне-полевых работ: аграрии массово завозят валютную выручку в страну и продают ее, чтобы получить гривну для закупки топлива, ремонта техники и других расходов.
В этом году ситуация обратная, и рынок удивлен таким ростом без видимых внутренних экономических причин. Эксперт выделяет несколько возможных объяснений действиям Нацбанка:
Пока что рост валюты не сказывается на товарах, которые не имеют прямой привязки к курсу. Однако, эксперт добавляет, что это уже давит на цены на бензин. Здесь срабатывают сразу два фактора: подорожание нефти в мире и рост курса иностранной валюты в Украине.
Этот вопрос остается открытым, говорит Козак, добавляя, что Нацбанк не делится своими планами с рынком.
По его словам, регулятор имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы установить курс как на отметке 40, так и на 45 грн - все зависит от его внутренних решений, которые запрещено озвучивать заранее.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.