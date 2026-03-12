Доллар на историческом максимуме: почему дорожает валюта и бьет ли это уже по ценам в Украине

Главное:

По словам эксперта, сегодня на валютном рынке наблюдается нетипичная ситуация: спрос на доллары со стороны экономики не растет, однако Нацбанк продолжает повышать его курс. В то же время курс евро регулятор удерживает на относительно стабильном уровне - около 51 грн.

Поскольку доллар дорожает по отношению к евро в мире, он автоматически растет и по отношению к гривне в Украине, объясняет Козак.

Почему курс растет именно сейчас?

Козак отмечает, что традиционно в марте гривна должна усиливаться. Это связано с сезоном весенне-полевых работ: аграрии массово завозят валютную выручку в страну и продают ее, чтобы получить гривну для закупки топлива, ремонта техники и других расходов.

В этом году ситуация обратная, и рынок удивлен таким ростом без видимых внутренних экономических причин. Эксперт выделяет несколько возможных объяснений действиям Нацбанка:

Наказание спекулянтов: НБУ может действовать так, чтобы сорвать планы тех, кто рассчитывал на укрепление гривны.

НБУ может действовать так, чтобы сорвать планы тех, кто рассчитывал на укрепление гривны. Внешние риски: Опасения из-за влияния кризиса на Ближнем Востоке.

Опасения из-за влияния кризиса на Ближнем Востоке. Задержка помощи: Пауза в получении крупного займа от Европы в размере 90 миллиардов евро.

Как это влияет на цены?

Пока что рост валюты не сказывается на товарах, которые не имеют прямой привязки к курсу. Однако, эксперт добавляет, что это уже давит на цены на бензин. Здесь срабатывают сразу два фактора: подорожание нефти в мире и рост курса иностранной валюты в Украине.

Будет ли доллар по 45?

Этот вопрос остается открытым, говорит Козак, добавляя, что Нацбанк не делится своими планами с рынком.

По его словам, регулятор имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы установить курс как на отметке 40, так и на 45 грн - все зависит от его внутренних решений, которые запрещено озвучивать заранее.