Долар іде вниз: НБУ оновив курс валют на 15 січня

Нагадаємо, офіційний курс долара на 14 січня становив 43,18 гривень. Курс євро був встановлений на рівні 50,32 гривні.

10 січня в коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що в період 12-18 січня попит на валюту знизиться (попит буде менше перевищувати пропозицію) і вартість валюти перейде до зниження. Банкір прогнозував, що офіційний курс опуститься до діапазону 42,3-42,9 гривень для долара і 48,5-49,75 гривень для євро.