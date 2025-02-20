Долар іде вгору: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 20 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до - 43,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 43,20 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,71-41,74 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 20 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6814 гривень за 1 долар (+0,1109 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,4737 гривень за 1 євро (+0,0076 грн).

Долар і євро

НБУ може в перспективі змінити основну курсоутворюючу валюту в Україні з долара на євро. Однак, як зазначив у коментарі РБК-Україна економіст, професор Національного університету "Львівська політехніка" Олексій Другов, цей перехід ніяк наразі не вплине ні на курс долара, ні на курс євро.

Експерт додав, що така зміна вимагатиме тривалого часу. Проте в майбутньому Другов все-таки рекомендує громадянам диверсифікувати валюту для збереження своїх заощаджень.

"Це рішення НБУ не впливатиме ні на 2025-й, ні на 2026-й роки, але якщо говорити про перспективу, коли люди формують свої заощадження, не варто всі свої заощадження тримати в доларі, треба 50 на 50 (долар і євро). Це буде оптимальне рішення", - вважає він.