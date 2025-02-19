Чи вплине майбутній перехід з євро на долар на курси валют в Україні: прогноз експерта

Рішення Національного банку про зміну валюти основної курсової прив’язки з долара США на євро не вплине на роздрібний курс долара у найближчі роки.

"Цей перехід ніяк зараз не вплине ні на курс долара, ні на курс євро", - сказав він.

Експерт додав, що така зміна буде вимагати тривалого часу. Проте, в майбутньому Олексій Другов все-таки рекомендує громадянам диверсифікувати валюту для збереження своїх заощаджень.

"Це рішення НБУ не буде впливати ні на 2025-й, ні на 2026-й роки, але якщо говорити про перспективу, коли люди формують свої заощадження, не варто всі свої заощадження тримати в доларі, треба 50 на 50 (долар і євро). Це буде оптимальне рішення", - вважає він.

Основна валюта

Нагадаємо, НБУ може змінити основну курсоутворючу валюту з долара на євро. Однак, за оцінкою експертів, це станеться не раніше ніж за три роки.

Зараз офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.

Раніше НБУ заявив, що валютна структура угод на валютному ринку підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти. Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро залишається понад 40%.