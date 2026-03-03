Долар іде вгору, а євро стрімко падає: свіжі курси валют на 3 березня у банках та обмінниках

Головне:

Різна динаміка: Долар дорожчає, тоді як євро суттєво втрачає в ціні.

Долар дорожчає, тоді як євро суттєво втрачає в ціні. Долар у банках: Середній курс купівлі зріс на 14 копійок - до 43,54 грн.

Середній курс купівлі зріс на 14 копійок - до 43,54 грн. Падіння євро: У банках валюта просіла одразу на 27 копійок (до 51,10 грн), а в обмінниках - на 20 копійок.

У банках валюта просіла одразу на 27 копійок (до 51,10 грн), а в обмінниках - на 20 копійок. Де найвигідніше: Найнижчий курс продажу євро пропонує Monobank (50,92 грн), а найвищий курс продажу долара в касах зафіксовано у ПУМБ (43,60 грн).

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 3 березня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 43,33 (+10 коп) гривні при покупці. Здати валюту сьогодні можна по 43,20 (+8 коп) гривні.

Євро сьогодні можна купити в обмінниках за середнім курсом в 51,10 гривню, що на 20 копійок нижче, ніж вчора вранці. Здати валюту сьогодні обійдеться в 50,88 гривень за євро, це на 22 копійки дешевше за вчора.

Фото: курс валют на 3 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банка

Середній курс валют в банках сьогодні також суттєво змінився. Долар зріс на 14 копійок і тримається на рівні 43,54 гривень при покупці. Додав в ціні і курс для продажу валюти - 43,05 (+10 коп) гривні.

Євро ж навпаки просіло. Курс європейської валюти при покупці впав аж на 27 копійок у порівнянні зі вчорашнім ранком. Сьогодні валюта коштує 51,10 гривню. Здати валюту можна по курсу 50,35 (-35 коп).

У ПриватБанку сьогодні долар в касі можна купити по 43,50 гривні, а для безналу - по 43,48 гривні. Євро ж у касах "Привата" сьогодні коштує 51,10 гривню, а для безналу - 51,02 гривню.

Ощадбанк продає долари по 43,55 гривні як в касі так і при операціях карткою. Євро ж в касі обійдеться в 51,20 гривень, а карткою - 51,30 гривню.

У Monobank курс долара для покупки сьогодні становить 43,47 гривні, а євро - 50,92 гривень.

Купити долари в "Пумбі" можна по 43,60 гривні в касі та по 43,40 для операцій карткою. А євро сьогодні продається по курсу в 51,20 гривню.