Долар подешевшав після двох днів зростання

Інфляція та облікова ставка

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні в травні 2025 року зросли на 1,3%. Річна інфляція прискорилася до 15,9%.

Минулого тижня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це підтримає стійкість валютного ринку і контрольованість інфляційних очікувань.

Продовження боротьби НБУ з інфляцією робить малоймовірною девальвацію гривні.

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