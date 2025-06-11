Долар подешевшав після двох днів зростання

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 12 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5117 гривень за 1 долар (-0,0449 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,4562 гривень за 1 євро (-0,0471 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,70 гривень.
За даними Держстату, споживчі ціни в Україні в травні 2025 року зросли на 1,3%. Річна інфляція прискорилася до 15,9%.
Минулого тижня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це підтримає стійкість валютного ринку і контрольованість інфляційних очікувань.
Продовження боротьби НБУ з інфляцією робить малоймовірною девальвацію гривні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.