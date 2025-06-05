НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%. Що буде з цінами та курсом гривні

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних з 6 червня 2025 року.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Як зазначив голова НБУ, це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення.

"У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом", - сказав він.

Для чого потрібна ставка

Облікова ставка НБУ - це головна відсоткова ставка, яку встановлює НБУ для регулювання грошово-кредитної політики в країні.

Облікова ставка - це ціна грошей, яку встановлює НБУ для банків. Вона впливає на вартість кредитів для бізнесу та населення, рівень інфляції, курс гривні, загальну економічну активність.

Чи вище ставка, тим привабливіші гривневі активи і укріплення гривні. Нижча ставка означає, що гроші дешевші і можлива девальвація. Підвищення ставки робить кредити дорожчими, зменшує витрати й уповільнює інфляцію.

Зміна ставки

Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%.

НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня він тримав є її незмінною на рівні 13%. Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, березні до 15,5%. У квітні НБУ зберіг ставку на рівні 15,5%.

У квітні прогноз НБУ передбачав утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні. Зниження інфляції нижче 10% очікується лише восени 2025 року.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для ринкових учасників про напрямок монетарної політики НБУ та загальний економічний стан країни.