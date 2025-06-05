НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%. Що буде з цінами та курсом гривні
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних з 6 червня 2025 року.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
Як зазначив голова НБУ, це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення.
"У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом", - сказав він.
Для чого потрібна ставка
Облікова ставка НБУ - це головна відсоткова ставка, яку встановлює НБУ для регулювання грошово-кредитної політики в країні.
Облікова ставка - це ціна грошей, яку встановлює НБУ для банків. Вона впливає на вартість кредитів для бізнесу та населення, рівень інфляції, курс гривні, загальну економічну активність.
Чи вище ставка, тим привабливіші гривневі активи і укріплення гривні. Нижча ставка означає, що гроші дешевші і можлива девальвація. Підвищення ставки робить кредити дорожчими, зменшує витрати й уповільнює інфляцію.
Зміна ставки
Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%.
НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня він тримав є її незмінною на рівні 13%. Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, березні до 15,5%. У квітні НБУ зберіг ставку на рівні 15,5%.
У квітні прогноз НБУ передбачав утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні. Зниження інфляції нижче 10% очікується лише восени 2025 року.
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для ринкових учасників про напрямок монетарної політики НБУ та загальний економічний стан країни.
Споживча інфляція в Україні у квітні 2025 року прискорилася до 15,1%.
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