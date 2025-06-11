Доллар подешевел после двух дней роста

Инфляция и учетная ставка

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в мае 2025 года выросли на 1,3%. Годовая инфляция ускорилась до 15,9%.

На прошлой неделе НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий.

Продолжение борьбы НБУ с инфляцией делает маловероятной девальвацию гривны.

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