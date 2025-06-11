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Доллар подешевел после двух дней роста

Фото: курс доллара упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5117 гривен за 1 доллар (-0,0449 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,4562 гривен за 1 евро (-0,0471 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,70 гривен.

 

Инфляция и учетная ставка

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в мае 2025 года выросли на 1,3%. Годовая инфляция ускорилась до 15,9%.

На прошлой неделе НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий.

Продолжение борьбы НБУ с инфляцией делает маловероятной девальвацию гривны.

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