Курс валют НБУ

На середу, 25 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,35 гривні. Порівняно з вівторком, 24 листопада, американська валюта подорожчала на 27 копійок. Попереднього банківського дня її курс становив 45,08 гривні.

Євро також додало в ціні. Офіційний курс європейської валюти на 25 листопада становить 49,60 гривні. Це на 15 копійок більше, ніж днем раніше, коли НБУ встановив курс євро на рівні 49,45 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 25 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Як ''чорна п’ятниця'' може вплинути на курс долара

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, додатковим чинником для готівкового валютного ринку наприкінці листопада стане ''чорна п’ятниця'', яка припадає на 27 листопада.

За словами банкіра, сезонні знижки в торговельних мережах можуть спонукати частину українців витрачати валютні заощадження на покупки. Це здатне збільшити пропозицію готівкової валюти на ринку та стримувати її подорожчання.

Крім того, наприкінці листопада може зменшитися різниця між курсами купівлі та продажу долара в банках і обмінниках. Якщо раніше в окремих установах вона становила 1–1,5 гривні, то надалі спред може скоротитися.

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