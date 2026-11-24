У вівторок, 24 листопада, курс долара в українських обмінниках зріс порівняно з попереднім днем як під час купівлі, так і продажу. Євро, навпаки, подешевшав. У банках середні курси обох іноземних валют підвищилися.

Скільки коштує валюта в банках і обмінниках сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок вівторка, 24 листопада, долар в обмінниках купують по 45,45 гривні (+10 коп), а продають – по 45,65 гривні (+15 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 49,88 гривні (-12 коп), а продають – по 50,24 гривні (-6 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,00 гривні для купівлі валюти (+13 коп) та 45,62 гривні для її продажу (+16 коп).

Євро банки купують у середньому по 49,31 гривні (+8 коп), а продають – по 50,21 гривні (+8 коп).

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,45 гривні (без змін), а для карток – також по 45,45 гривні (без змін). Купує валюту банк у відділеннях по 44,75 гривні (без змін), а для карток – по 44,90 гривні (без змін).

Євро у відділеннях банку можна купити по 50,15 гривні (без змін), а карткою – по 50,25 гривні (без змін). Курс купівлі становить 49,15 гривні у відділеннях (без змін) та 49,25 гривні для карток (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,60 гривні (+20 коп), а для карток – по 45,75 гривні (+20 коп). Купівля долара доступна за курсом 45,00 гривні в застосунку (+15 коп) та 44,90 гривні для карток (+15 коп).

Євро в застосунку можна купити по 50,20 гривні (+20 коп), а карткою – по 50,40 гривні (+15 коп). Курс купівлі становить 49,35 гривні в застосунку (+15 коп) та 49,20 гривні для карток (+10 коп).

''ПУМБ'' продає долари під час готівкового обміну по 45,80 гривні (+30 коп), а за комерційним курсом – також по 45,80 гривні (+30 коп). Банк купує долари по 45,20 гривні під час готівкового обміну (+30 коп) та по 45,20 гривні за комерційним курсом (+20 коп).

Євро в готівкових касах банку можна купити по 50,30 гривні (+20 коп), а здати – по 49,60 гривні (+20 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,50 гривні (+10 коп), а євро – по 49,98 гривні (-2 коп). Купує валюту банк по 45,06 гривні за долар (+15 коп) та по 49,28 гривні за євро (+2 коп).

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