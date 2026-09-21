Де сьогодні найдешевший долар та євро: курс валют у банках та обмінниках на 21 вересня

На початку нового тижня курси долара та євро в українських банках змінилися. Водночас у різних установах ціни на валюту помітно відрізняються.

Які банки сьогодні пропонують найкращі курси для купівлі та продажу валюти, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 21 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,88 грн для продажу (+1 коп. до попереднього робочого дня) та 44,75 грн для купівлі (без змін).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,00 грн (+5 коп.), а купують – по 51,75 грн (+5 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а купує по 44,30 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 44,84 грн (-20 коп.), а купівлі – 44,45 грн (без змін).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,70 грн (-10 коп.), а продати банку – по 50,70 грн (-10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,81 грн (без змін), а купівлі – 50,99 грн (-4 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 грн (без змін), а купує по 44,55 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 44,99 грн (без змін), а купівлі – 44,50 грн (без змін).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,75 грн (-5 коп.), а продати – по 51,10 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 51,90 грн (-5 коп.), а купівлі – 51,10 грн (без змін).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,10 грн (без змін), а купує по 44,50 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 44,90 грн (+10 коп.), а купують по 44,60 грн (+10 коп.).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,80 грн (-10 коп.), а продати банку – по 51,10 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 44,83 грн (-17 коп.), а купує по 44,43 грн (-17 коп.). Євро продають по 51,77 грн (-3 коп.), а купують по 51,07 грн (-3 коп.).

Фото: курс валют у банках 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Якщо купувати долари, найнижчий курс продажу серед наведених банківських пропозицій сьогодні у ПриватБанку для карток – 44,84 грн.

Далі йдуть ''Мобільний Ощад'' – 44,85 грн, ПриватБанк у відділеннях та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,90 грн, Ощадбанк для карток – 44,99 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 45,10 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс продажу серед наведених банків має ПриватБанк у відділеннях – 51,70 грн.

Далі йдуть ''Мобільний Ощад'' – 51,75 грн, Monobank – 51,77 грн, ПУМБ – 51,80 грн, ПриватБанк для карток – 51,81 грн та Ощадбанк для карток – 51,90 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,60 грн.

Далі йдуть ''Мобільний Ощад'' – 44,55 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ за готівковим курсом – по 44,50 грн, ПриватБанк для карток – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,30 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ПУМБ та Ощадбанк – по 51,10 грн.

Далі йдуть Monobank – 51,07 грн, ПриватБанк для карток – 50,99 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,70 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні