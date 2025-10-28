Долар і євро знову дорожчають в обмінниках

Станом на ранок 28 жовтня середній курс продажу долара зріс на 2 копійки порівняно з 27 жовтня і становив 42,34 гривні, курс євро збільшився на 9 копійок до 49,43 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,75 гривні, євро по 48,73 гривні.

До закриття міжбанку 27 жовтня курс долара курс перебував на рівні 42,09-41,11 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 24 жовтня зростання становило 3 і 2 копійки відповідно.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 28 жовтня порівняно з 27 жовтня на 8 копійок – до 42,0704 гривні. Водночас курс євро зріс на 21 копійку і становив 48,9742 гривні.