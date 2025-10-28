RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро снова дорожают в обменниках

Курс доллара в обменниках вырос на 6 копеек (Фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 28 октября увеличился на 2 копеек, а евро подорожало на 9 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 октября средний курс продажи доллара вырос на 2 копейки по сравнению с 27 октября и составил 42,34 гривны, курс евро увеличился на 9 копеек до 49,43 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,75 гривны, евро по 48,73 гривны.

К закрытию межбанка 27 октября курс доллара курс находился на уровне 42,09-41,11 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 24 октября рост составил 3 и 2 копейски соответственно.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 28 октября по сравнению с 27 октября на 8 копеек – до 42,0704 гривны. При этом курс евро вырос на 21 копейку и составил 48,9742 гривны.

 

Прогноз курса доллара

До конца года НБУ позволит курсу гривны незначительно ослабиться. Это объясняется сезонным ростом спроса на иностранную валюту, считают аналитики инвестиционной компании Dragon Capital. Значительных скачков курса при этом не прогнозируется. "Вряд ли курс пересечет отметку 43 гривны за доллар", - прогнозирует директор аналитического департамента и главный экономист компании Елена Билан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривныКурсы валют