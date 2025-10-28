Доллар и евро снова дорожают в обменниках

По состоянию на утро 28 октября средний курс продажи доллара вырос на 2 копейки по сравнению с 27 октября и составил 42,34 гривны, курс евро увеличился на 9 копеек до 49,43 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,75 гривны, евро по 48,73 гривны.

К закрытию межбанка 27 октября курс доллара курс находился на уровне 42,09-41,11 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 24 октября рост составил 3 и 2 копейски соответственно.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 28 октября по сравнению с 27 октября на 8 копеек – до 42,0704 гривны. При этом курс евро вырос на 21 копейку и составил 48,9742 гривны.