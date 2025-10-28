Доллар и евро снова дорожают в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины 28 октября увеличился на 2 копеек, а евро подорожало на 9 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 28 октября средний курс продажи доллара вырос на 2 копейки по сравнению с 27 октября и составил 42,34 гривны, курс евро увеличился на 9 копеек до 49,43 гривны.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,75 гривны, евро по 48,73 гривны.
К закрытию межбанка 27 октября курс доллара курс находился на уровне 42,09-41,11 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 24 октября рост составил 3 и 2 копейски соответственно.
Официальный курс
Национальный банк Украины повысил курс доллара на 28 октября по сравнению с 27 октября на 8 копеек – до 42,0704 гривны. При этом курс евро вырос на 21 копейку и составил 48,9742 гривны.
Прогноз курса доллара
До конца года НБУ позволит курсу гривны незначительно ослабиться. Это объясняется сезонным ростом спроса на иностранную валюту, считают аналитики инвестиционной компании Dragon Capital. Значительных скачков курса при этом не прогнозируется. "Вряд ли курс пересечет отметку 43 гривны за доллар", - прогнозирует директор аналитического департамента и главный экономист компании Елена Билан.