Національний банк України переглянув офіційні курси основних іноземних валют на вівторок, 24 листопада. Долар і євро продемонстрували зростання після попереднього зниження.

На скільки змінилися офіційні курси валют і якою може бути ситуація на валютному ринку протягом останнього тижня листопада, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На вівторок, 24 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,08 гривні. Порівняно з понеділком, 23 листопада, американська валюта подорожчала на 16 копійок – попереднього банківського дня її курс становив 44,92 гривні.

Євро також продемонструвало зростання. Офіційний курс європейської валюти на 24 листопада становить 49,45 гривні, що на 18 копійок більше, ніж днем раніше. У понеділок НБУ визначив курс євро на рівні 49,27 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 24 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Яким буде курс долара та євро до кінця листопада

Наступного тижня валютний ринок в Україні залишатиметься відносно збалансованим, а щоденні зміни курсів будуть помірними. Такий прогноз у коментарі для РБК-Україна озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий.

За його оцінкою, протягом 23–29 листопада курсові коридори становитимуть:

Міжбанківський ринок: долар – 45,1–45,75 грн, євро – 50–52 грн.

Готівковий ринок: долар – 45,5–46,2 грн, євро – 50–52 грн.

При цьому щоденні коливання валют, за прогнозом банкіра, будуть незначними. На міжбанківському ринку вони можуть становити 0,05–0,15 грн, у комерційних банках – 0,1–0,2 грн, а в обмінниках – до 0,3 грн.

Середні тижневі відхилення курсів очікуються в межах 1–1,5% від початкових показників тижня.

Лєсовий зазначає, що попри інфляційний тиск, воєнні ризики та підвищений попит на іноземну валюту, наприкінці листопада різких курсових коливань не очікується.

Важливим чинником стримування валютних дисбалансів і надмірного зростання курсів залишатимуться інтервенції Національного банку.

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