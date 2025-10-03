Долар і євро знову дешевшають: які курси в обмінниках

Прогноз курсу

Як зазначила Ганна Золотько з Unex Bank, у жовтні на курс гривні до долара впливатимуть бюджетні рішення, монетарна політика та ризики безпеки.

"НБУ має інструменти та ресурси для підтримання відносної стабільності курсу та передбачуваності ринку, тому ймовірність значних девальваційних шоків у найближчому періоді залишається низькою", - вважає вона.