Долар і євро знову дешевшають: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 3 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 48,75 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривень, євро по 47,75 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,10-41,13 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 14 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку вересня.
Офіційний курс на 2 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2215 гривень за 1 долар (+0,0795 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3734 гривень за 1 євро (+0,0706 грн).
Як зазначила Ганна Золотько з Unex Bank, у жовтні на курс гривні до долара впливатимуть бюджетні рішення, монетарна політика та ризики безпеки.
"НБУ має інструменти та ресурси для підтримання відносної стабільності курсу та передбачуваності ринку, тому ймовірність значних девальваційних шоків у найближчому періоді залишається низькою", - вважає вона.