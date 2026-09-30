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Доллар и евро значительно подешевели: курс НБУ на 1 октября и что усиливает давление на валютный рынок

16:25 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар и евро значительно подешевели: курс НБУ на 1 октября и что усиливает давление на валютный рынок Фото: НБУ снизил официальный курс доллара и евро на 1 октября (Getty Images)
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В четверг, 1 октября, Национальный банк Украины установил новые официальные курсы доллара и евро. Обе валюты подешевели по сравнению с предыдущим днем: доллар – на 18 копеек, а евро – на 21 копейку.

Как изменились официальные курсы валют и какие факторы могут усиливать давление на валютный рынок Украины, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

По состоянию на 1 октября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,68 грн. Накануне, 30 сентября, американская валюта обошлась в 44,86 грн. Таким образом, доллар подешевел на 18 копеек.

Официальный курс евро составляет 50,71 грн. 30 сентября европейская валюта обошлась в 50,92 грн. За день курс снизился на 21 копейку.

Доллар и евро значительно подешевели: курс НБУ на 1 октября и что усиливает давление на валютный рынок
Фото: официальный курс валют НБУ на 1 октября (инфографика РБК-Украина)

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Торговый дефицит усиливает давление на валютный рынок

Как отмечает в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, одним из ключевых вызовов для валютного рынка остается значительная разница между импортом и экспортом Украины. За январь-август 2026 г. импорт товаров составил почти 66,3 млрд долларов, тогда как экспорт – около 26,6 млрд долларов. Таким образом, товарный дефицит приблизился к 39,7 млрд. долларов.

Это означает, что страна тратит на закупку иностранных товаров гораздо больше валюты, чем получает от их продажи за границу. Соответственно спрос на валюту со стороны импортеров превышает поступления от экспортеров.

В октябре разрыв может увеличиться из-за традиционной активизации импорта в конце года. Бизнес будет формировать запасы товаров и комплектующих, а энергетические потребности страны могут потребовать дополнительных закупок за границей.

Если мировые цены на топливо и другие энергоресурсы будут расти, стоимость импорта может увеличиться без существенного наращивания его физических объемов.

В то же время возможности украинского экспорта остаются ограниченными из-за военных рисков, повреждения производственных мощностей, логистических проблем и трудностей отдельных отраслей.

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