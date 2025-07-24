Долар і євро йдуть вгору: скільки коштує валюта в обмінниках

Облікова ставка

НБУ сьогодні оголосить рішення щодо облікової ставки, яка перебуває на рівні 15,5%. Оскільки інфляція почала сповільнюватися, центробанк може трохи знизити ставку, що матиме негативний вплив на гривню - курс долара може зрости.

При цьому НБУ повністю контролює валютний ринок і має можливості тримати курс долара до гривні на тому рівні, який вважає за потрібне. Тому вплив ставки зараз не надто високий.

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