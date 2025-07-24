Долар і євро йдуть вгору: скільки коштує валюта в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перебуває нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта коштує дорожче 49 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 24 липня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 49,40 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,40 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,78-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.
Офіційний курс на 24 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7651 гривень за 1 долар (-0,0002 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,9821 гривень за 1 євро (+0,1167 грн).
НБУ сьогодні оголосить рішення щодо облікової ставки, яка перебуває на рівні 15,5%. Оскільки інфляція почала сповільнюватися, центробанк може трохи знизити ставку, що матиме негативний вплив на гривню - курс долара може зрости.
При цьому НБУ повністю контролює валютний ринок і має можливості тримати курс долара до гривні на тому рівні, який вважає за потрібне. Тому вплив ставки зараз не надто високий.
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