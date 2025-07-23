Долар стабільний, курс євро зріс до 49 гривень

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,90 гривень, курс євро зріс до 49,20 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,82-41,85 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 24 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7651 гривень за 1 долар (-0,0002 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

Аналітики в липні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,74 грн/долар. У травні вони очікували курс 44,47 грн/долар.

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