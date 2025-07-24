RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Доллар и евро идут вверх: сколько стоит валюта в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины находится ниже 42 гривен. Единая европейская валюта стоит дороже 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 июля средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 49,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,78-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 24 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7651 гривен за 1 доллар (-0,0002 грн).

Официальный курс евро составит 48,9821 гривен за 1 евро (+0,1167 грн).

 

Учетная ставка

НБУ сегодня объявит решение по учетной ставке, которая находится на уровне 15,5%. Поскольку инфляция начала замедляться, центробанк может немного снизить ставку, что окажет негативное влияние на гривну - курс доллара может вырасти.

При этом НБУ полностью контролирует валютный рынок и имеет возможности держать курс доллара к гривне на том уровне, который считает нужным. Поэтому влияние ставки сейчас не слишком высокое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ