Доллар и евро идут вверх: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 24 июля средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 49,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,78-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 24 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7651 гривен за 1 доллар (-0,0002 грн).

Официальный курс евро составит 48,9821 гривен за 1 евро (+0,1167 грн).