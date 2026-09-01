Доллар и евро идут вниз: курс НБУ на 2 сентября и почему валюта не обязательно резко возрастет

Национальный банк Украины установил официальный курс основных иностранных валют на среду, 2 сентября. Доллар и евро продолжили дешеветь по сравнению с предыдущим днем.

Сколько стоят доллар и евро и почему курс американской валюты не обязательно будет резко расти, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 2 сентября НБУ установил курс доллара на уровне 44,45 грн. По сравнению с 1 сентября, когда американская валюта обошлась в 44,52 грн, курс снизился на 7 копеек. Таким образом, доллар опустился еще ниже отметки в 44,50 грн.

Официальный курс евро на 2 сентября установлен на уровне 51,53 грн. Накануне европейская валюта обошлась в 51,63 грн. Следовательно, за сутки евро подешевел на 10 копеек.

Фото: официальный курс валют НБУ на 2 сентября (инфографика РБК-Украина)

Почему доллар не обязательно резко подорожает

Несмотря на возможный дефицит валютного предложения, ситуация на рынке не обязательно приведет к резкому росту курса доллара.

Как пояснил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, немаловажную роль в этом играет Национальный банк.

Украинский валютный рынок почти три года работает по модели управляемой гибкости. НБУ компенсирует дефицит валюты собственными продажами, благодаря чему уравновешивает спрос и предложение.

По словам эксперта, в начале сентября недельный объем валютных интервенций регулятора может составить примерно 850 млн – 1 млрд долларов.

''И именно поэтому ожидать прямой математической зависимости "спрос вырос – курс резко улетел" не стоит", – объяснил Лесной.