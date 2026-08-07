Долар і євро взяли напрямок на зниження: курс валют НБУ на 10 серпня і до чого тут пальне

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 серпня. Після зростання наприкінці тижня долар незначно подешевшав, а євро втратив ще кілька копійок.
Чому найближчими днями на валютний ринок може вплинути ситуація з пальним та якими будуть офіційні курси НБУ, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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НБУ встановив офіційний курс валют на 10 серпня. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта майже не змінилася, тоді як євро продовжив незначне зниження після корекції наприкінці тижня.
Так, офіційний курс долара США становить 44,75 грн, що на 1 копійку менше, ніж 7 серпня (44,76 грн). Водночас євро подешевшав одразу на 6 копійок – із 51,67 грн до 51,61 грн.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 10 серпня (Інфографіка РБК-Україна)
За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тараса Лєсового, головним джерелом напруги для валютного ринку може стати паливний сектор.
Причиною є нестабільна ситуація на Близькому Сході, через яку світові ціни на нафту залишаються непередбачуваними. Це створює додаткову невизначеність для українських імпортерів нафтопродуктів.
Щоб уникнути ризику купувати валюту в останній момент, компанії можуть почати закуповувати її заздалегідь.
''Імпортери збільшуватимуть обсяги валютних закупівель і формуватимуть певний запас. Така поведінка дає їм часовий та фінансовий запас, але водночас посилює загальний попит на міжбанківському ринку'', – пояснив Лєсовий.
Водночас, за його словами, Національний банк і надалі зможе згладжувати можливі коливання курсу завдяки валютним інтервенціям.