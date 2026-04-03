Долар і євро впали: курс на 6 квітня та як Великдень може змінити ціни в обмінниках

Нацбанк опустив курс долара та євро на понеділок, 6 квітня. Обидві валюти здешевшають на понад 10 копійок.
Яким буде курс валют після вихідних та як наближення Великодня може вплинути на ситуацію в обмінниках, - в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
На понеділок Нацбанк встановив курс долара на 16 копійок нижче, ніж на сьогодні. Після вихідних вартість долара становитиме 43,65 грн.
Євро здешевшає після вихідних на 14 копійок. Нацбанк вставновив курс європейської валюти на рівні 50,31 грн.
Яким буде курс долара та євро 6 квітня (Інфографіка РБК-Україна)
Перед Великоднем частина українців традиційно здає долари та євро, щоб покрити витрати на свята. Як пояснив РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків "Глобус банку" Тарас Лєсовий, цього року такий тренд буде дуже коротким і проявиться лише в обмінниках.
Як це вплине на курс:
Обмінники знизять ціни купівлі. Власники кас спробують заробити на святковому бажанні людей здати валюту. Вони можуть тимчасово занизити курс приймання долара на 40-50 копійок - до рівня 43,5-43,75 грн.
Це триватиме лише кілька днів. Черг біля обмінників немає, як і зайвої готівки на ринку.
Глобально курс не падає. Це зниження не є початком нового довгострокового тренду. Це лише спроба обмінників отримати додатковий прибуток перед святами.